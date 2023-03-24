Франція також заборонила чиновникам користуватись TikTok на робочих телефонах
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Франція забороняє державним службовцям використовувати додаток TikTok на робочих телефонах.
Про це 24 березня заявив міністр державної служби Станіслас Геріні.
«Щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій та державних службовців, уряд ухвалив рішення заборонити розважальні програми, такі як TikTok, на службових телефонах державних службовців», — заявив міністр.
Геріні сказав, що розважальні додатки не мають достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних, щоб їх можна було розгорнути на приладах чиновників. Заборона набуває чинності негайно.
Виняток може бути з професійних причин, коли, наприклад, державна установа має акаунт в TikTok і використовує його як елемент комунації.
- Критики TikTok побоюються, що дані американських користувачів можуть бути передані уряду Китаю. Фактично TikTok підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади. Соцмережа вже активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії.
- СЕО компанії заявив, що TikTok ніколи не ділився даними американців з урядом Китаю. За його словами, материнська компанія TikTok ByteDance не належить і не контролюється будь-яким урядом чи державною установою. Китайський уряд також запевняє, що не вимагає від TikTok передавати дані користувачів.