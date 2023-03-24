Франція також заборонила чиновникам користуватись TikTok на робочих телефонах

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Getty Images / «Бабель»

Франція забороняє державним службовцям використовувати додаток TikTok на робочих телефонах.

Про це 24 березня заявив міністр державної служби Станіслас Геріні.

«Щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій та державних службовців, уряд ухвалив рішення заборонити розважальні програми, такі як TikTok, на службових телефонах державних службовців», — заявив міністр.

Геріні сказав, що розважальні додатки не мають достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних, щоб їх можна було розгорнути на приладах чиновників. Заборона набуває чинності негайно.

Виняток може бути з професійних причин, коли, наприклад, державна установа має акаунт в TikTok і використовує його як елемент комунації.