США атакували іранські обʼєкти в Сирії. Це відповідь на загибель американського підрядника

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Air Force USA

Пентагон заявив про кілька «точних» авіаударів по іранських цілях у східній Сирії після атаки безпілотника на базу США, унаслідок якої загинув американський підрядник. Проіранські сили втратили 11 людей.

Про це пише Центральне командування США.

23 березня на базі коаліції на північному сході Сирії через удар безпілотника-камікадзе, який, за даними Пентагону, був іранського походження, загинув підрядник. Поранення дістали шестеро американців, зокрема пʼятеро військових.

США відповіли на це «пропорційними» точними ударами по обʼєктах, повʼязаних із «Корпусом вартових Ісламської революції Ірану» (КВІР). Як сказав міністр оборони США Ллойд Остін, жодне угрупування не завдасть удару по американських військах безкарно.

Унаслідок удару проіранські сили, за даними активістів SOHR, втратили 11 людей: шестеро загинули на складах у районі Харабеш міста Дейр-ез-Зор, троє — у пустелі Аль-Бокамал, ще двоє — на південній околиці Аль-Маядіна.

Генерал Еріа Курілли із Центрального командування заявив, що від січня 2021 року іранські сили атакували американські війська в Іраку та Сирії 78 разів, вони використовували безпілотники та ракети.