Іспанські поліцейські спали з активістами, щоб вивідувати інформацію. Тепер уряд Іспанії — в епіцентрі скандалу

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Іспанський уряд звинувачують у тому, що поліцейські мали інтимні стосунки з активістами лівих і зелених груп, аби залізти в довіру й дізнаватися інформацію.

Про це пише AFP.

Скандал почався ще в січні, коли каталонське видання La Directa опублікувало новину: офіцер поліції Даніель Ернандес з 2020 року спав з різними учасницями барселонського сквоту та ультралівих рухів. Інше місцеве видання додало, що сексуальний звʼязок з однією з жінок тривав майже рік.

Після цього шість жінок звинуватили офіцера в сексуальному насильстві, заявляючи, що вони дали згоду на секс, яка засновувалася на брехні. Як сказала одна з адвокаток активісток, мета скарг — «дізнатися, наскільки далеко заходять такі практики, які, на нашу думку, не мають жодного юридичного обґрунтування».

Новий виток скандалу почався, коли минулого тижня мадридський осередок групи кліматичних активістів Extinction Rebellion повідомив, що до них проникла поліцейська, яка «мала сексуальні стосунки принаймні з одним з учасників групи».

Це обурило іспанців, зокрема в північно-східному регіоні Каталонії, де шість років тому безуспішна спроба проголосити незалежність спричинила найбільшу політичну кризу в державі за останні десятиліття. Перед цим іспанський уряд заявив, що шпигував за мобільними телефонами 18 лідерів каталонських сепаратистів.

За словами провідного законодавця каталонської сепаратистської партії ERC Габріеля Руфіана, дії уряду загрожують не тільки політичним свободам, а й сексуальним.

Як відомо, зараз коаліційний уряд Педро Санчеса складається з лівої коаліції меншості й покладається на ERC, ухвалюючи закони в парламенті.

Водночас міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка назвав звинувачення ERC у «незаконній діяльності» поліції брехнею.