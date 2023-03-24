Німеччина передала Україні інженерні танки, запчастини до бронетехніки, кулемети та протидронові системи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikimedia
Німецький уряд опублікував вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони.
Про це пише пресслужба уряду Німеччини.
24 березня там оновили перелік того, що Бундесвер передав у межах військової підтримки. Україні відправили:
- три інженерні танки Dachs 2 на базі німецького танка Leopard 2;
- 70 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та інженерних танків Dachs;
- запчастини для бронетехніки (Leopard 2 і Marder);
- 30 систем для виявлення дронів.
Від початку 2022 року Німеччина надала Україні військової допомоги на суму більше ніж €2,7 мільярда.
- Нещодавно країни-члени Євросоюзу домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом року. ЄС має три підходи: один мільярд євро виділять для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі і нарощування виробничих потужностей.
- Тим часом Німеччина, Литва та Естонія передають Україні генератори, артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ у черговому пакеті військової допомоги.