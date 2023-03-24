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Німеччина передала Україні інженерні танки, запчастини до бронетехніки, кулемети та протидронові системи

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Wikimedia

Німецький уряд опублікував вміст нового пакета військової допомоги для Сил оборони.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

24 березня там оновили перелік того, що Бундесвер передав у межах військової підтримки. Україні відправили:

Від початку 2022 року Німеччина надала Україні військової допомоги на суму більше ніж €2,7 мільярда.