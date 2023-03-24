Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
- Від початку вторгнення і станом на 3 березня спецштаб провів 38 обмінів і звільнив із російського полону 1 863 українці.