Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників

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Getty Images / «Бабель»

Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.