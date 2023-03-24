Суд заочно арештував екснардепа від ОПзЖ Рената Кузьміна. Його підозрюють у держзраді

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Борисовський Євген / УНІАН

Суд обрав колишньому народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Ренату Кузьміну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.