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Реєстрація на Національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня. Що треба буде зробити?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Unsplash

Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) розпочнеться 3 квітня і триватиме місяць — до 3 травня.

Щоб зареєструватися, вступники мають створити персональні онлайн-кабінети — це можна зробити тут. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.

Після створення кабінету в ньому треба зробити наступне:

Для реєстрації знадобляться копії таких документів:

За потреби додати копії:

Кожна копія документа, яку учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути відсканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Також під час реєстрації можна вибрати предмет додаткового блоку. А також населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ – ця інформація потрібна для розподілу за тимчасовими екзаменаційними центрами. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна.

До 7 травня у персональному кабінеті можна змінювати інформацію про:

Сертифікат НМТ підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні. Його треба створити у персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить участь. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.