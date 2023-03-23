Реєстрація на Національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня. Що треба буде зробити?

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Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) розпочнеться 3 квітня і триватиме місяць — до 3 травня.

Щоб зареєструватися, вступники мають створити персональні онлайн-кабінети — це можна зробити тут. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.

Після створення кабінету в ньому треба зробити наступне:

заповнити особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Для реєстрації знадобляться копії таких документів:

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого реєструється участь в НМТ;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

За потреби додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для людей, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для людей з особливими освітніми потребами);

перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації. Їх має засвідчити нотаріус (для людей, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документа, що підтверджує причину, яка робить участь в основних сесіях НМТ неможливою.

Кожна копія документа, яку учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути відсканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Також під час реєстрації можна вибрати предмет додаткового блоку. А також населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ – ця інформація потрібна для розподілу за тимчасовими екзаменаційними центрами. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна.

До 7 травня у персональному кабінеті можна змінювати інформацію про:

назву навчального предмета додаткового блоку;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Сертифікат НМТ підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні. Його треба створити у персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить участь. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.