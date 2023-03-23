Реєстрація на Національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня. Що треба буде зробити?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Unsplash
Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) розпочнеться 3 квітня і триватиме місяць — до 3 травня.
Щоб зареєструватися, вступники мають створити персональні онлайн-кабінети — це можна зробити тут. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.
Після створення кабінету в ньому треба зробити наступне:
- заповнити особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
- сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
Для реєстрації знадобляться копії таких документів:
- паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого реєструється участь в НМТ;
- документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
За потреби додати копії:
- свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для людей, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
- медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для людей з особливими освітніми потребами);
- перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації. Їх має засвідчити нотаріус (для людей, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
- документа, що підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документа, що підтверджує причину, яка робить участь в основних сесіях НМТ неможливою.
Кожна копія документа, яку учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути відсканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.
Також під час реєстрації можна вибрати предмет додаткового блоку. А також населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ – ця інформація потрібна для розподілу за тимчасовими екзаменаційними центрами. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна.
До 7 травня у персональному кабінеті можна змінювати інформацію про:
- назву навчального предмета додаткового блоку;
- населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ;
- потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.
Сертифікат НМТ підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні. Його треба створити у персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить участь. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.
- У 2023 року у Міністерстві освіти і науки України вирішили відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Замість нього буде Національний мультипредметний тест. Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде у дві сесії — основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень.