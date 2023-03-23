Київрада перейменувала ще 16 топонімів столиці. Площу Льва Толстого назвали на честь Українських Героїв
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, площу та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Зокрема, перейменували:
- вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;
- площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;
- бульвар Перова на проспект Воскресенський;
- проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;
- проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;
- вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;
- вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника.
- Загалом у столиці вже перейменували 288 обʼєктів.