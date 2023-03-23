Київрада перейменувала ще 16 топонімів столиці. Площу Льва Толстого назвали на честь Українських Героїв

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Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, площу та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували:

вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;

площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;

бульвар Перова на проспект Воскресенський;

проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;

вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;

вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника.