В Австралії знайшли новий вид гігантського павука, який може жити понад 20 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Queensland Museum
В Австралії дослідники виявили гігантський вид павуків-люків, що мешкають лише у штаті Квінсленд.
Про це повідомляє BBC.
Самки цього рідкісного виду можуть жити понад 20 років у дикій природі та виростати до 5 сантиметрів завдовжки, що є великим розміром за мірками павуків-лазівок. Самці виростають до 3 сантиметрів.
Самки цього виду мають червоно-коричневий панцир, самці — медово-червоний зовнішній шар і сіро-коричневе черевце. Вони мешкають у відкритих лісових масивах, будуючи нори в чорноземі. Самки проводять життя під землею. Самці йдуть шукати собі пару в іншій норі за пʼять-сім років.
Нещодавно виявлений вид назвали Euoplos dignitas. Латиною його назва означає різноманітність або велич, відображаючи «вражаючі розміри та природу».
Цей павук є типом золотого павука, якого знаходили в напівзасушливих лісах пояса Бригалоу — це регіон у центральному Квінсленді. Більша частина довкілля для проживання цього виду втрачена через розчищення земель, що робить його зникаючим. Скорочення місць проживання може поставити цей вид у «критичну небезпеку» в майбутньому.
- Найбільший павук у світі широко відомий як птахоїд-голіаф — довжина його тіла близько 13 сантиметрів, а розмах ніг — 30, більше за обідню тарілку.