В Австралії знайшли новий вид гігантського павука, який може жити понад 20 років

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Queensland Museum

В Австралії дослідники виявили гігантський вид павуків-люків, що мешкають лише у штаті Квінсленд.

Про це повідомляє BBC.

Самки цього рідкісного виду можуть жити понад 20 років у дикій природі та виростати до 5 сантиметрів завдовжки, що є великим розміром за мірками павуків-лазівок. Самці виростають до 3 сантиметрів.

Самки цього виду мають червоно-коричневий панцир, самці — медово-червоний зовнішній шар і сіро-коричневе черевце. Вони мешкають у відкритих лісових масивах, будуючи нори в чорноземі. Самки проводять життя під землею. Самці йдуть шукати собі пару в іншій норі за пʼять-сім років.

Нещодавно виявлений вид назвали Euoplos dignitas. Латиною його назва означає різноманітність або велич, відображаючи «вражаючі розміри та природу».

Цей павук є типом золотого павука, якого знаходили в напівзасушливих лісах пояса Бригалоу — це регіон у центральному Квінсленді. Більша частина довкілля для проживання цього виду втрачена через розчищення земель, що робить його зникаючим. Скорочення місць проживання може поставити цей вид у «критичну небезпеку» в майбутньому.

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