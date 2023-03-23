КМДА опублікувала новий графік роботи метро. Через скорочення комендантської години воно працюватиме довше

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У Києві з 26 березня скорочується комендантська година (триватиме з 00:00 до 05:00) — відповідно, змінюється і графік роботи метро, воно працюватиме довше.

Київська міська державна адміністрація 23 березня опублікувала новий графік.

З 1 квітня також відновлює роботу станція метро «Гідропарк». Працюватиме поки що вестибюль № 1. Повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.