ЄСПЛ ухвалив рішення на користь українки, яку звинуватили у неправдивих свідченнях про ДТП з сином депутата
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Anadolu Agency / Getty Images
Європейський суд з прав людини став на сторону жінки, яку несправедливо засудили в Україні за начебто неправдиві свідчення про ДТП 2008 року. До цієї справи причетний син ексдепутата Партії регіонів Василя Берташа.
У справі «Удовиченко проти України» суд вирішив, що мало місце порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини щодо свободи вираження поглядів. Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна має відшкодувати заявниці €14 300 матеріальної та моральної шкоди, а також сплатити €3 450 судових витрат.
- У 2008 році жінка, яка стала свідком ДТП, розповіла журналістам, що бачила, як син депутата Василя Берташа виходив з автівки з боку водія. Берташ та його син звинуватили її у брехні та вимагали доказів. Український суд тоді вирішив, що жінка сказала неправду і завдала шкоди честі, гідності та репутації Берташа і його сина. Вона була змушена відкликати свою заяву та відшкодувати збитки родині нардепа.