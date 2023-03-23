Комбат ДШВ Купол уперше прокоментував своє скандальне інтервʼю. В армії кажуть, що він отримає рівнозначну посаду

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Офіцер 46 бригади Анатолій Козел із позивним «Купол» назвав своє скандальне інтервʼю The Washington Post «грамотно скомпонованою напівправдою». У керівництві Десантно-штурмових військ кажуть, що він отримає рівнозначну посаду.

Про це Купол написав у своєму Facebook.

«Те, що потрапило на шпальти видання — це лише частина того, що я говорив. І не зовсім те, що я хотів донести до людей. Наприклад, кудись зникла моя важлива теза про те, що бригади десантно штурмових військ (ДШВ), які є скелетом фронту, взагалі не виводились на відновлення (а вони цього давно потребують)», — зазначив він.

Офіцер розповів, що давав інтервʼю під час запеклих боїв, а тому дозволив собі «зайві емоції». Він наголосив, що все сказане ним є субʼєктивною думкою і не відображає позиції ДШВ.

«Зрозумійте мене правильно — моя критика — це не бажання втоптати в бруд українську армію. Навпаки – це бажання змінити її на краще, вдосконалити, щоб якнайшвидше і найефективніше наблизити нашу перемогу», — пояснив він.

Зараз Купол продовжує спілкуватися з керівництвом ДШВ і має конструктивну розмову.

У самих Десантно-штурмових військах пояснили, що Купол отримає рівнозначну посаду, де він зможе передати бойовий досвід новобранцям.

«Ми відслідковуємо кожного командира і вони ростуть. Далі він може стати начальником штабу бригади або його заступником, а може, й командиром бригади. Ми своїх не кидаємо», — розповів заступник начальника штабу командування ДШВ Віктор Люльчак.