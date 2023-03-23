«Укрзалізниця» запускає поїзд Львів — Краматорськ. Квитки вже можна замовити

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Компанія «Укрзалізниця» з 8 квітня запускає поїзд № 104/103 Львів — Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Запуску нового потяга посприяв успішний досвід «Поїзда єднання», який курсує з Ужгорода до Краматорська.

Новий рейс вирушатиме зі Львова й їздитиме через день в обох напрямках. Відправлятиметься потяг о 18:35, а прибуватиме до Краматорська о 15:06. Щоб поїхати у зворотному напрямку, потрібно бути на краматорській колії о 15:55. Він прибуде до Львова о 11:51.

Квитки на поїзд Львів — Краматорськ уже зараз можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті або в касах на вокзалах.