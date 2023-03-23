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Фільми й новини про війну в Україні увійшли до списку номінантів на премію BAFTA TV Awards-2023

Автор:
Софія Телішевська
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Премія Британської академії в галузі телебачення (BAFTA TV Awards) оголосила цьогорічних номінантів. До списку потрапили проєкти, які висвітлюють війну в Україні, пише The Guardian.

Події в Україні потрапили в номінацію «Найкраще висвітлення новин» — тут відзначили роботу одразу двох новинних телепрограм:

У категорії «Поточні події» представлено документальний фільм «Маріуполь: історії людей», який вийшов у програмі Panorama на телеканалі BBC One. Картина Робіна Барнвелла розповідає про те, як процвітаюче українське місто перетворилося на руїни. У стрічці своїми історіями діляться мешканці Маріуполя.

Також у категорії «Подія наживо» є благодійний концерт Concert for Ukraine, у якому брали участь Snow Patrol, Ед Ширан, Том Оделл, Біллі Айліш, Manic Street Preachers, Камілла Кабелло, Палома Фейт, Джамала та інші. За результатами концерту вдалося зібрати $16 млн допомоги для України.

Найкращий драматичний серіал:

Найкращий мінісеріал:

Найкращий міжнародний серіал:

Найкраща актриса:

Найкращий актор:

Найкращий жіночий комедійний перформанс:

Найкращий чоловічий комедійний перформанс:

Найкращий телевізійний фільм:

Церемонія нагородження премією BAFTA TV Awards відбудеться 14 травня 2023 року.