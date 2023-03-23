У МАГАТЕ більше не обговорюють створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Росія задоволена

Новини

Getty Images

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. За його словами, це принесе додаткові складнощі.

Про це він заявив під час розмови в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації — за одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант», — зазначив Гроссі.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

У росії такими заявами Гроссі залишилися задоволеними. Радник голови концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа заявив, що тему демілітаризації росії «навʼязували», щоб ослабити її позиції.