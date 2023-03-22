Дослідження: Від 2000 року люди створили намивні території завбільшки з озеро Сиваш

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Дослідження показало, що від 2000 року люди створили на Землі додаткові 2 500 квадратних кілометрів суші — це відповідає площі озера Сиваш, що між Херсонською областю і Кримом.

Науковці з Університету Саутгемптона за допомогою супутникових знімків проаналізували зміни території у 135 великих містах. Найбільше намивних територій зʼявилося в Китаї, Індонезії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Лише Шанхай додав майже 350 квадратних кілометрів суші.

Більшість проєктів повʼязані з розширенням портів і міст та індустріалізацією. Водночас лише невелика частина — наслідок утопічних ідей, наприклад, острови у формі пальм у Дубаї.

EPA

Учені попереджають, що створення намивних територій суттєво впливає на навколишнє середовище, часто призводить до знищення водно-болотних угідь і безповоротного порушення екосистеми.

На думку дослідників, більшість цих нових територій, імовірно, не проіснують довго через очікуване підвищення рівня моря до кінця століття.