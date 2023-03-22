ЄСПЛ призначив дату слухання справи України проти рф щодо окупації Криму

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Reuters

Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти росії, яка стосується порушення прав людини в окупованому Криму. Раніше суд визнав прийнятність цієї справи.

Про це йдеться в повідомленні суду на сторінці в Twitter.

Справа стосується позову України про те, що російська окупаційна влада систематично порушувала права людини в Криму з лютого 2014 року.

«Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного здійснення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятностей [скарг] та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року», — повідомили у ЄСПЛ.

На цьому засіданні суд розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також розгляне питання прийнятності та суті справи політичних вʼязнів та скарги засуджених.