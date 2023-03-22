США запропонували Словаччині нові бойові гелікоптери зі знижкою в обмін на винищувачі, які передадуть Україні

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США запропонували Словаччині придбати нові бойові гелікоптери Bell AH-1Z Viper зі значною знижкою. Це буде в обмін на старі словацькі винищувачі МіГ-29, які планують передати Україні.

Про це написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, за цей пакет Словаччина заплатить $340 мільйонів протягом трьох-чотирьох років, хоча його реальна вартість понад мільярд доларів. Різницю у вартості покриють США.

Крім гелікоптерів, угода передбачає закупівлю запчастин, навчання пілотів, а також понад 500 ракет Hellfire.

«Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів у нас зараз немає, тож це буде абсолютно нова боєздатність», — написав він.