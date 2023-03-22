США запропонували Словаччині нові бойові гелікоптери зі знижкою в обмін на винищувачі, які передадуть Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikimedia
США запропонували Словаччині придбати нові бойові гелікоптери Bell AH-1Z Viper зі значною знижкою. Це буде в обмін на старі словацькі винищувачі МіГ-29, які планують передати Україні.
Про це написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
За його словами, за цей пакет Словаччина заплатить $340 мільйонів протягом трьох-чотирьох років, хоча його реальна вартість понад мільярд доларів. Різницю у вартості покриють США.
Крім гелікоптерів, угода передбачає закупівлю запчастин, навчання пілотів, а також понад 500 ракет Hellfire.
«Ця пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових гелікоптерів у нас зараз немає, тож це буде абсолютно нова боєздатність», — написав він.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Едуард Геґер. На додаток до МіГ-29 Україні передадуть частину зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва. Скільки їх буде — поки невідомо.