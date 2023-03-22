Парламент Швейцарії відклав на рік розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї

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Дискусії в парламенті Швейцарії з приводу змін до правил реекспорту зброї зайшли у глухий кут. Тому їх перенесли на рік.

Про це пише Swissinfo.

Комісія з безпекової політики малої палати парламенту Швейцарії вирішила призупинити обговорення всіх питань, повʼязаних з реекспортом швейцарської зброї. Це рішення підтримали 7 голосами проти 4.

У виданні уточнюють, що для розгляду цього питання хочуть запросити експертів. Обговорення в парламенті планують відновити лише на початку 2024 року.