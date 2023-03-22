Парламент Швейцарії відклав на рік розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Дискусії в парламенті Швейцарії з приводу змін до правил реекспорту зброї зайшли у глухий кут. Тому їх перенесли на рік.
Про це пише Swissinfo.
Комісія з безпекової політики малої палати парламенту Швейцарії вирішила призупинити обговорення всіх питань, повʼязаних з реекспортом швейцарської зброї. Це рішення підтримали 7 голосами проти 4.
У виданні уточнюють, що для розгляду цього питання хочуть запросити експертів. Обговорення в парламенті планують відновити лише на початку 2024 року.
- Одна з палат парламенту Швейцарії — Національна рада — відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів. Раніше аналогічне рішення ухвалили і в іншій палаті парламенту — Раді кантонів. Там голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити поставки зброї та боєприпасів у зони конфлікту. Парламент підтримав одну з поправок — якщо Рада Безпеки ООН своєю резолюцією визнає існування агресивної війни та засудить країну-агресора.
- Натомість іншу пропозицію, яка могла б дозволити поставки зброї Україні, депутати відхилили. Вона пропонувала дозволити поставки, якщо факт агресивної війни та країну-агресора визначить Генеральна асамблея ООН двома третинами голосів.