Японія виділить $30 мільйонів на нелетальне озброєння для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Японія виділяє $30 мільйонів на постачання Україні нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО.
Про це премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Також Японія надасть $470 мільйонів грантової допомоги для української енергетики та інших галузей. За словами Кісіди, кошти витратять на розмінування, підтримку телерадіомовлення, освіту, зміцнення державного управління і захист культурної спадщини.
- 21 березня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда приїхав в Україну. Він побував у Бучі Київської області та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
- Наприкінці лютого Японія вирішила надати $5,5 мільярда на відновлення зруйнованої росією інфраструктури України.