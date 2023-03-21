Євген Лященко став новим головою правління «Укрзалізниці»

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Кабінет міністрів на два роки призначив Євгена Лященка головою правління «Укрзалізниці». Про це 21 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Перед Євгеном Лященком на посаді керівника «Укрзалізниці» стоять три ключові задачі:

продовження реформи та відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

виконання інвестиційної програми (розвиток експортних шляхів і створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок);

вихід компанії на беззбитковість.

До цього Євген Лященко обіймав посаду члена правління та відповідав за фінансовий блок питань у компанії. Кубраков наголосив, що за останній рік за безпосередньої участі Лященка запровадили низку фактично революційних змін на залізниці. Зокрема ідеться про перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів (завдяки цьому заощадили для держави мільярди гривень) та перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 мільйонів (вдалось зберегти фінансову стабільність протягом останніх двох років.)

Олександр Камишін (ліворуч), Олександр Кубраков (у центрі), Євген Лященко (праворуч). Олександр Кубраков / Facebook