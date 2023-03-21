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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим українським фільмом за час незалежності.

Про це Держкіно повідомило 21 березня.

Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм продали 642 671 квитків, а касові збори становили 81 848 415 гривень. Покази тривають.

Держкіно

Мультфільм створили за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки — ось трейлер. Це найдорожчий український мультфільм. Його бюджет становить 187 мільйонів гривень, частка державної участі у виробництві мультфільму — 49,5 мільйона. Режисери — Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтрек до мультфільму створив гурт «ДахаБраха».