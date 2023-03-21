Рада збільшила видатки держбюджету на понад 500 мільярдів гривень. Майже всі вони підуть на оборону
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Верховна Рада України
Верховна Рада проголосувала за закон про зміни до державного бюджету. Державні видатки зростуть на 537 мільярдів гривень.
Про це повідомила очільниця комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Згідно з законом, 518 мільярдів гривень підуть на потреби армії, зокрема на зарплати військовим, оплату харчування та виробництво і закупівлю зброї.
Інші 19 мільярдів гривень спрямують у Резервний фонд держбюджету, який використовується для екстрених заходів.
Бюджетний комітет додав до законопроєкту норму про те, що кошти Резервного фонду можуть бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців та на будівництво фортифікаційних споруд.
- 3 листопада 2022 року Верховна Рада схвалила державний бюджет на 2023 рік. За це рішення проголосували 295 членів парламенту. 23 листопада президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
- Більшість грошей цього бюджету піде на сферу оборони. Доходи держбюджету очікуються на рівні 1,3 трильйона гривень, видатки — 2,6 трильйона. Граничний обсяг дефіциту становитиме 1,3 трильйона гривень, або 20,6% ВВП. Його планують покривати коштом допомоги партнерів.