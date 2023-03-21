Нічна атака дронів на Джанкой: удари по логістиці росіян у Криму триватимуть, пообіцяли в ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Нічні вибухи на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої дають чіткий сигнал загарбникам — півострів треба покидати. Сили оборони мають на меті продовжувати ураження логістики ворога.
Про це 21 березня заявила керівник обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
«Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, то Джанкой — це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати», — заявила Гуменюк.
За її словами, окупанти в Криму почувалися досить спокійно через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться «реагування нашої зброї на місця дислокації ворога на півострові».
Ввечері 20 березня в окупованому Криму пролунала низка вибухів, окупаційна влада заявила про атаку безпілотниками. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Джанкої були знищені російські крилаті ракети типу «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею.
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