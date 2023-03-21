Французи вимагають відставки Макрона — тисячі людей вийшли на протест
- Автор:
- Софія Телішевська
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У французьких містах тисячі людей укотре вийшли на протест — вони вимагають відставки уряду Елізабет Борн та президента Емманюеля Макрона. Причиною невдоволення стало ухвалення непопулярної пенсійної реформи в обхід голосування в парламенті та провалення вотумів недовіри до уряду.
Протести відбулися в Парижі, Бордо, Страсбурзі, Ліоні, Ренні, Тулузі та ще десятках міст. Деякі учасники демонстрацій підпалювали сміттєві контейнери та били рекламні щити.
У містечку Абвіль протестувальники увірвалися в будівлю мерії, а у Бресті поліцейським довелося стати кордоном для захисту офісу одного з депутатів.
Найсерйозніші сутички між силовиками і протестувальниками сталися у столиці.
Le Figaro повідомляє про щонайменше 243 затриманих лише в Парижі.
Профспілки тим часом закликають французів виходити на регулярні масові демонстрації з 23 березня і надалі.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.