Французи вимагають відставки Макрона — тисячі людей вийшли на протест

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У французьких містах тисячі людей укотре вийшли на протест — вони вимагають відставки уряду Елізабет Борн та президента Емманюеля Макрона. Причиною невдоволення стало ухвалення непопулярної пенсійної реформи в обхід голосування в парламенті та провалення вотумів недовіри до уряду.

Протести відбулися в Парижі, Бордо, Страсбурзі, Ліоні, Ренні, Тулузі та ще десятках міст. Деякі учасники демонстрацій підпалювали сміттєві контейнери та били рекламні щити.

У містечку Абвіль протестувальники увірвалися в будівлю мерії, а у Бресті поліцейським довелося стати кордоном для захисту офісу одного з депутатів.

Найсерйозніші сутички між силовиками і протестувальниками сталися у столиці.

Le Figaro повідомляє про щонайменше 243 затриманих лише в Парижі.

Профспілки тим часом закликають французів виходити на регулярні масові демонстрації з 23 березня і надалі.