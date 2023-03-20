Угорщина відмовилась брати участь у спільній з ЄС закупівлі боєприпасів для ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України.
Про це з посиланням на слова урядовця пише Index.
За словами Сіярто, Угорщина, як і раніше, не хоче постачати Україні зброю, оскільки бажає миру.
«Водночас ми не будемо заважати іншим робити те, що вони хочуть», — додав угорський міністр.
Попри це внесок Угорщини до Європейського фонду миру — приблизно €10 мільйонів — використають на інші цілі, зокрема для того, щоб «забезпечити стабільність на Західних Балканах і зменшити міграцію до ЄС».
- 20 березня країни Європейського Союзу погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для Збройних сил України. Очолить цей проєкт Європейське оборонне агентство.