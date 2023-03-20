Країни-члени ЄС закуплять для ЗСУ мільйон боєприпасів

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Reuters / «Бабель»

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС досягли згоди щодо спільної ініціативи про постачання боєприпасів для України. Ідеться про закупівлю мільйона снарядів для ЗСУ.

Про це заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

«Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку», — зазначила Кая Каллас.

Деталі домовленостей поки не оприлюднили, але перед зустріччю глава дипломатії Жозеп Боррель запропонував план із трьох пунктів щодо постачання снарядів Україні на €2 мільярди: постачання наявних запасів, закупівля боєприпасів калібру 155 мм та переведення промисловості в режим воєнного стану.

Зазначимо, що європейська оборонна промисловість здатна виготовляти близько 25 тисяч снарядів на місяць.