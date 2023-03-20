Від початку століття на Землі зникло 7% гірських лісів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Науковці зʼясували, що з 2001 року в усьому світі зникло 7% гірських лісів — це 78 мільйонів гектарів.
Про це пише The Guardian.
В останні роки втрати гірських лісів прискорилися у 2,7 раза. Через вирубку зникло 42% з них, пожежі знищили ще близько 29%. Приблизно 25% втрат повʼязані із сільськогосподарською діяльністю людей.
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Найбільше постраждали Азія, Південна Америка, Африка, Європа та Австралія. У Північній Азії ліси зникали переважно через пожежі. Посухи та лісові пожежі також знищили багато дерев в Австралії.
Близько 40% дерев вирубали у тропічних лісах — там, де вони розташовані, активно зростають економіка та кількість населення. Площа зниклих гірських лісів у помірних та приполярних зонах менша у півтора раза та вдвічі відповідно.
- Експерти підрахували, що зараз понад третину тропічних дощових лісів Амазонки деградують через діяльність людини. Пожежі, зміни призначення земель, вирубка та нестача води послабили стійкість майже 2,5 мільйона квадратних кілометрів лісу.
- Кліматичні зміни та вирубка лісів змушують мавп, лемурів та інших приматів, які переважно живуть на деревах, частіше спускатися на землю в пошуках їжі, води та притулку.