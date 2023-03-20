Французький парламент двічі голосуватиме за вотум недовіри уряду після скандального ухвалення пенсійної реформи

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Парламент Франції двічі голосуватиме за вотум недовіри уряду. Депутати незадоволені тим, що уряд та президент Франції Емманюель Макрон схвалили пенсійну реформу в обхід парламенту.

Про це пише The Associated Press.

Один вотум недовіри зареєструвала опозиційна партія «Національний фронт», а інший — невелика група депутатів, яка заручилася підтримкою лівих.

Верхня палата парламенту — Сенат — реформу підтримала. А от у нижній голосів на її схвалення не вистачило, тому уряд застосував спеціальну процедуру і затвердив реформу в обхід парламенту. Для висловлення вотуму недовіри парламент має зібрати 287 голосів.

Якщо депутати не схвалять вотуми недовіри, то пенсійна реформа офіційно стане законом. Якщо схвалять — уряду доведеться піти у відставку.