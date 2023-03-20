Парламент припинив повноваження народного депутата Михайла Забродського. Він повертається в ЗСУ

Новини

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від «Євросолідарності» Михайла Забродського. Він повертається до ЗСУ.

Результати голосування парламенту оприлюднив депутат Олексій Гончаренко. За відповідне рішення проголосували 307 нардепів.

«Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», — написав Гончаренко.