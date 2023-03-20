ВАКС дозволив конфіскувати у Ротенберга ТРЦ Ocean Plaza та інші українські активи
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ocean Plaza
Вищий антикорупційний суд вирішив дозволити конфіскувати у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів компанії, яким належить більша частка торговельно-розважального центру Ocean Plaza в Києві.
Про це йдеться на сайті Мінʼюсту.
Мова йде про 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Союз «Либідь», який є безпосереднім власником ТРЦ Ocean Plaza.
Корпоративні права цих компаній опосередковано належать Аркадію Ротенбергу, його сину Ігорю Ротенбергу та російським бізнесменам Олександру Скоробагатьку та Олександру Пономаренку.
Відповідачі мають право оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС. Якщо оскарження не буде, то майно перейде у власність держави та буде передане в управління Фонду держмайна.
- Торгово-розважальний центр Ocean Plaza (Київ) відновив роботу наприкінці листопада. Серед його співвласників був Аркадій Ротенберг — близький соратник путіна. 12 серпня Печерський районний суд Києва скасував арешт будівлі ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Суд звернув увагу, що арешт ТРЦ є надмірно обтяжливим, оскільки блокує діяльність 350 орендарів і 7 000 працівників, які забезпечують надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік.
- Раніше суд передав ТРЦ в управління Агентству з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). Слідство вважає, що гроші, отримані від діяльності торгового центру, переказували через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф. І на ці гроші фінансувалося виробництво та постачання боєприпасів для російської армії.