ВАКС дозволив конфіскувати у Ротенберга ТРЦ Ocean Plaza та інші українські активи

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Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд вирішив дозволити конфіскувати у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів компанії, яким належить більша частка торговельно-розважального центру Ocean Plaza в Києві.

Про це йдеться на сайті Мінʼюсту.

Мова йде про 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та ­ 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Союз «Либідь», який є безпосереднім власником ТРЦ Ocean Plaza.

Корпоративні права цих компаній опосередковано належать Аркадію Ротенбергу, його сину Ігорю Ротенбергу та російським бізнесменам Олександру Скоробагатьку та Олександру Пономаренку.

Відповідачі мають право оскаржити рішення в Апеляційній палаті ВАКС. Якщо оскарження не буде, то майно перейде у власність держави та буде передане в управління Фонду держмайна.