ДБР: Нардеп від «Слуги народу» Володимир Гевко збив на смерть пішохода

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Народний депутат від «Слуги народу» Володимир Гевко збив на смерть пішохода.

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертю потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто.

ДТП сталася ввечері 19 березня на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у Львівській області, в Золочівському районі. Попередньо, пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Драгер показав, що водій був тверезим.