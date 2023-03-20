В Австралії вперше заарештували колишнього військового за підозрою у вбивстві цивільного в Афганістані
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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army.gov.au
В Австралії заарештували колишнього військового за підозрою у вбивстві цивільного в Афганістані.
Про це пише Reuters.
Його підозрюють у вбивстві мирного жителя Афганістану під час служби в збройних силах. Якщо провину доведуть, 41-річного чоловіка можуть засудити до довічного увʼязнення. Це перший випадок в історії країни, коли австралійському солдату висунули такі звинувачення.
В Афганстані служили понад 39 тисяч австралійських військових, 41 з них загинув.
- У 2020 році Міноборони Австралії оприлюднило звіт чотирирічного розслідування, в якому говорилося про факти вбивств щонайменше 39 афганців бійцями SAS. Усі вбивства були частиною так званого «хрещення кровʼю», до якого підбурювали новобранців. У звіті фігурували тортури і страти. Вище командування Австралії, а також премʼєр-міністр країни вибачилися за солдатів перед урядом Афганістану. Щодо підозрюваних порушили кримінальні справи.
- За тиждень стало відомо, що ЗС Австралії звільнили 10 бійців SAS. Двоє з них були на відео, в якому один з військових застрелив афганського фермера.