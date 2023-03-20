В Австралії вперше заарештували колишнього військового за підозрою у вбивстві цивільного в Афганістані

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В Австралії заарештували колишнього військового за підозрою у вбивстві цивільного в Афганістані.

Про це пише Reuters.

Його підозрюють у вбивстві мирного жителя Афганістану під час служби в збройних силах. Якщо провину доведуть, 41-річного чоловіка можуть засудити до довічного увʼязнення. Це перший випадок в історії країни, коли австралійському солдату висунули такі звинувачення.

В Афганстані служили понад 39 тисяч австралійських військових, 41 з них загинув.