Італія повідомила про завершення навчань українських військових. Вони опановували системи SAMP-T
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони Італії підтвердило, що 20 українських військових проходили навчання на військовій базі в муніципалітеті Сабаудія. Вони тренувались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP-T.
Про це пише італійська газета Il Giornale dʼItalia.
Українським військовим заборонили залишати казарми, а італійським солдатам — з ними спілкуватись. Інша частина українських військових відвідала піхотну школу в муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин.
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.
- 14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T). ЗРК SAMP-T передадуть навесні 2023 року. Україна вперше отримає європейську систему ПРО великого радіусу дії.