Італія повідомила про завершення навчань українських військових. Вони опановували системи SAMP-T

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Міністерство оборони Італії підтвердило, що 20 українських військових проходили навчання на військовій базі в муніципалітеті Сабаудія. Вони тренувались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це пише італійська газета Il Giornale dʼItalia.

Українським військовим заборонили залишати казарми, а італійським солдатам — з ними спілкуватись. Інша частина українських військових відвідала піхотну школу в муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин.