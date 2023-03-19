З міста Часів Яр Донецької області евакуювали всіх дітей

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З міста Часів Яр Донецької області на тлі постійних обстрілів змогли евакуювати всіх дітей.

Про це «Вільному радіо» розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

Останніх дітей вивезли 16 березня. Чаус уточнив, що йдеться саме про дітей з батьками. Скільки саме вдалось евакуювати дітей — невідомо.

Дітей, які перебували під опікою, вже давно вивезли.