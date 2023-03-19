Financial Times: Європа зіштовхнулась із дефіцитом пороху та тротилу, які потрібні для виробництва зброї для України

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Європа зіштовхнулась із нестачею вибухових речовин під час виробництва зброї для України.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За словами офіційних осіб та виробників, через обмежені запаси пороху, пластикової вибухівки та тротилу промисловість не може швидко виконати замовлення ЄС для України — незалежно від того, скільки грошей виділять на розвʼязання проблеми.

«Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі вести великомасштабне військове виробництво», — сказав один німецький чиновник.

Представники оборонної промисловості кажуть, що в Європі обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил та нітроцелюлоза, які необхідні для виробництва снарядів. «Вузьким місцем для наших потужностей в основному є [вибухові] порохи, яких не вистачає по всій Європі», — сказав один з них.

«Неможливо збільшити у короткий термін [виробництво] нітроцелюлози. У Європі немає великих виробників необхідної нам сировини. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, напевно, три роки», — сказав Їржі Хінек, голова Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії, маючи на увазі основний інгредієнт пороху.

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Explosia, чеський державний виробник, який є одним із найбільших у Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, повідомив FT, що його виробництво пороху, що використовується в 155-мм артилерійських установках, «працює на повну потужність» і не збільшуватиметься до 2026 року. У компанію інвестують для подальшого збільшення її потужностей, але це трирічний проєкт, а не робота на кілька місяців.

Fábrica Municiones de Granada (один із двох іспанських виробників 155-мм артилерійських гармат) працює на повну потужність з жовтня 2022 року, виготовляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні. Однак, за словами гендиректора, на масштабування потрібно від чотирьох до пʼяти місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів та компонентів.

Цього тижня уряд Румунії заявив, що веде переговори з американськими та південнокорейськими компаніями щодо будівництва в країні заводу з виробництва пороху. Останній такий завод закрили у 2004 році.