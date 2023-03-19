Міністр юстиції ФРН заявив про готовність заарештувати путіна, якщо той потрапить до Німеччини

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Федеральний міністр юстиції ФРН Марко Бушманн заявив, що правоохоронці будуть зобовʼязані заарештувати президента росії володимира путіна, якщо він приїде до Німеччини.

Про це пише Bild.

За словами міністра, якщо путін прибуде до ФРН, Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та держав, які визнають юрисдикцію суду, і вимагатиме виконання ордера.

«Німеччина буде зобовʼязана заарештувати президента путіна, якщо він вʼїде на німецьку територію, і передати його до МКС», — сказав Бушманн.

У Слідчому комітеті рф відреагували. Голова відомства Олександр Бастрикін доручив надати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН про арешт путіна. Там вимогу Міжнародного кримінального суду назвали незаконною.