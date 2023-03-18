Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Башара Асада та низки росіян

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони проти 300 фізосіб і 141 юрособи.

У списку — президент Сирії Башар Асад, премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус і сирійський міністр закордонних справ Фейсал аль Мікдад, а також сім громадян Ірану. Усі решта — росіяни.

Серед юридичних осіб є 16 іранських компаній, зокрема Shahed Aviation Industries Company та Shahed aviation industries research center (виробники військових дронів). Решта компаній — російські, переважно машинобудівні та військові, а також науково-виробничі підприємства.

Санкції запроваджені на 10 років. Вони блокують активи, обмежуть торгові операції та зупиняють виконання економічних і фінансових зобовʼязань, забороняють транзит через Україну, анулюють ліцензії, забороняють купувати землю тощо.