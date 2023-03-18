Банки України перевірятимуть клієнтів на звʼязки з росією

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Lietuvos bankas

Національний банк зобовʼязав банки виявляти та документувати звʼязки клієнтів та їхніх контрагентів з росією.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За вказівкою Нацбанку визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобовʼязаний перевірити відповідну інформацію, й обсяг такої інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком звʼязки клієнтів з рф.

В НБУ кажуть, що такі заходи підвищать прозорість і дозволять виявляти приховану присутність росії на українському ринку.