Ізмаїльський виноробний завод виставили на приватизацію

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Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод, що в Одеській області.

Про це фонд оголосив 17 березня.

Аукціон відбудеться 11 квітня, стартова ціна — 35,7 мільйона гривень, загальна площа приміщень 27,2 тис. квадратних метрів.

Винзавод у місті Ізмаїл заснували в 1949 році. Серед переваг заводу — повний цикл виробництва продукції (від лози до бокала). До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс та адмінбудівлі.

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