Австралієць встановив світовий рекорд — він серфінгував понад 40 годин

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Jeremy Bishop / Unsplash

Австралієць Блейк Джонстон побив світовий рекорд з найтривалішої сесії серфінгу, він провів в процесі понад 40 годин.

Про це повідомляє BBC.

Рекорд серфінгист ставив на пляжі Кронулла-Біч на півдні Сіднея. Джонстон почав займатися серфінгом рано-вранці 16 березня. Уночі чоловік займався із прожекторами, які підсвічували потрібні ділянки. Загалом чоловік «проїхав» понад 700 хвиль. Джонстон сказав, що він був «добре підготовлений». Попередній рекорд у 30 годин та 11 хвилин належав південноафриканцю Джошу Енсліну.

Мета Джонстона була — підвищення поінформованості про психічне здоровʼя, йому вдалось зібрали близько $225 тисяч на благодійність.

40-річний Джонстон — колишній професійний серфер та бігун на довгі дистанції. Під час спроби встановити рекорд він зіткнувся з ризиком сліпоти, інфекції вух та зневоднення, а також позбавлення сну, переохолодження, нападу акул та укусів медуз. Він ненадовго виходив з моря для медичного огляду і закапування очних крапель.

Джонстон збирає кошти для фонду Чампі Пулліна, який створили на згадку про австралійського олімпійського сноубордиста Олексія «Чампі» Пулліна, який потонув під час підводного полювання у 2020 році. Він також підтримує благодійні організації з охорони психічного здоровʼя, частково на честь свого батька, який наклав на себе руки десять років тому.