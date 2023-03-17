Офіцера, який побив строковика у військовій частині Житомирщини, відправили під домашній арешт на два місяці
- Автор:
- Анна Холоднова
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ДБР
Богунський районний суд Житомира обрав запобіжний захід офіцеру, який побив строковика у військовій частині. Молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.
Про це «Суспільному» розповіла речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.
За її словами, після закінчення цього терміну суд може ухвалити рішення про продовження цілодобового домашнього арешту або про зміну запобіжного заходу.
- 11 березня в соцмережах поширилося відео побиття офіцером солдата-строковика, яке, як стверджується, мало місце у 190 навчальному центрі в селищі Гуйва (Житомирська область).
- Місцеве видання «Перший Житомирський» писало, що на відео командир 2 взводу роти охорони, молодший лейтенант Віктор Вітусевич. Саме він бив ногами солдата. Військовослужбовці цієї частини поскаржилися, що таке відбувається систематично. Вітусевич заявляв, що солдат був у стані алкогольного сп’яніння, що і викликало таку реакцію.
- 16 березня Віктор Вітусевич отримав підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).