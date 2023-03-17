Офіцера, який побив строковика у військовій частині Житомирщини, відправили під домашній арешт на два місяці

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ДБР

Богунський районний суд Житомира обрав запобіжний захід офіцеру, який побив строковика у військовій частині. Молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Про це «Суспільному» розповіла речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За її словами, після закінчення цього терміну суд може ухвалити рішення про продовження цілодобового домашнього арешту або про зміну запобіжного заходу.