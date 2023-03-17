КНДР підтвердила запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це відповідь на навчання США та Південної Кореї
- Автор:
- Софія Телішевська
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Північна Корея підтвердила запуск 16 березня міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. Цим вона хотіла продемонструвати «жорстку позицію реагування» на військові навчання США і Південної Кореї, повідомляє Reuters.
На фотографіях, опублікованих у пʼятницю урядовими ЗМІ країни, зображений лідер КНДР Кім Чен Ин, який спостерігав за запуском разом із дочкою. Також були оприлюднені знімки з космосу. Очевидно, їх зробила камера, встановлена на ракеті.
Північна Корея запустила Hwasong-17 у море між Корейським півостровом і Японією за кілька годин до того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль прилетів у Токіо на саміт, де обговорювали способи протидії ядерній загрозі з боку Північної Кореї.
Балістичні ракети КНДР заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Запуск засудили Сеул, Вашингтон і Токіо.
- Hwasong-17 — це найбільша ракета Північної Кореї, а також найбільша мобільна міжконтинентальна балістична ракета на рідкому паливі у світі. Вважається, що вона має радіус дальності понад 13 тисяч кілометрів — цього достатньо, щоб дістатися континентальної території США.
- 13 березня США та Південна Корея розпочали 11-денні спільні військові навчання — найбільші за останні п’ять років.