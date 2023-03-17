Сі Цзіньпін на запрошення путіна відвідає росію в березні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20—22 березня на запрошення путіна приїде в росію з державним візитом, про це йдеться в анонсі події.

Президенти планують обговорити розвиток «партнерства та стратегічної взаємодії між росією і Китаєм» і співпрацю на міжнародній арені.

У Кремлі анонсують, що під час візиту мають також підписати низку двосторонніх документів.