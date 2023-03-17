Сі Цзіньпін на запрошення путіна відвідає росію в березні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20—22 березня на запрошення путіна приїде в росію з державним візитом, про це йдеться в анонсі події.
Президенти планують обговорити розвиток «партнерства та стратегічної взаємодії між росією і Китаєм» і співпрацю на міжнародній арені.
У Кремлі анонсують, що під час візиту мають також підписати низку двосторонніх документів.
- 13 березня The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що Сі Цзіньпін уперше від початку російського вторгнення в Україну планує поговорити з Володимиром Зеленським онлайн. ЗМІ писали, що це відбудеться або до, або після візиту в Москву.
- 16 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Китаю Цінь Ґаном. Вони обговорили принципи територіальної цілісності, а також «формулу миру» президента Володимира Зеленського.
- Сі Цзіньпін і путін обговорюватимуть війну росії проти України. Лідер Китаю, ймовірно, просуватиме свій «мирний план».
- На початку січня Bloomberg писав, що відносини між росією та Китаєм зараз надзвичайно близькі, і Китай робить більше, ніж будь-коли для допомоги Москві. Проте Пекін поки відмовляється постачати зброю, як очікувалося після зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна й оголошення співпраці «без обмежень».
- Газета The Wall Street Journal писала, що Цзіньпін наприкінці 2022 року доручив своєму уряду налагодити міцніші економічні звʼязки з росією. Проте Financial Times зазначає, що Пекін готує «фундаментальне перезавантаження» у відносинах із західними країнами, а китайські дипломати дистанціюються від війни.