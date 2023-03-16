У Лівії заявили, що знайшли зниклі бочки з двома тоннами урану

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Tumra Needi / Flickr

Збройні сили Лівії заявили, що знайшли близько двох з половиною тонн уранової руди, які вважали зниклими. Десять бочок з рудою знайшли неподалік кордону з Чадом.

Про це повідомив прессекретар військових, якого цитує BBC.

Заява надійшла від самопроголошеної Лівійської національної армії — військової сили, яка підтримує східну лівійську адміністрацію.

Генерал Галед аль-Махджуб, командир підрозділу звʼязку, сказав, що контейнери з ураном знайшли «всього за пʼять кілометрів» від того місця, де вони зберігалися на півдні Лівії. Уран у його нинішньому вигляді нерадіоактивний.

МАГАТЕ заявило, що активно працює над перевіркою цих повідомлень. Агентство забило на сполох після того, як 12 березня його інспектори відвідали ядерний обʼєкт, який знаходиться у частині країни, яку не контролює уряд. Країна розділена між тимчасовим, міжнародно визнаним урядом у столиці, Триполі, і ще одним на сході, який очолює генерал Халіфа Хафтар, однак жоден із цих урядів не контролює південь, звідки зник уран.