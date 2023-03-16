У Лівії заявили, що знайшли зниклі бочки з двома тоннами урану
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tumra Needi / Flickr
Збройні сили Лівії заявили, що знайшли близько двох з половиною тонн уранової руди, які вважали зниклими. Десять бочок з рудою знайшли неподалік кордону з Чадом.
Про це повідомив прессекретар військових, якого цитує BBC.
Заява надійшла від самопроголошеної Лівійської національної армії — військової сили, яка підтримує східну лівійську адміністрацію.
Генерал Галед аль-Махджуб, командир підрозділу звʼязку, сказав, що контейнери з ураном знайшли «всього за пʼять кілометрів» від того місця, де вони зберігалися на півдні Лівії. Уран у його нинішньому вигляді нерадіоактивний.
МАГАТЕ заявило, що активно працює над перевіркою цих повідомлень. Агентство забило на сполох після того, як 12 березня його інспектори відвідали ядерний обʼєкт, який знаходиться у частині країни, яку не контролює уряд. Країна розділена між тимчасовим, міжнародно визнаним урядом у столиці, Триполі, і ще одним на сході, який очолює генерал Халіфа Хафтар, однак жоден із цих урядів не контролює південь, звідки зник уран.
- У 2003 році Лівія за тодішнього лідера Муаммара Каддафі відмовилася від своєї програми створення ядерної зброї. Країна мала центрифуги, здатні збагачувати уран, а також інформацію про конструкцію ядерної бомби, хоча й не досягла великого прогресу у її створенні. З 2011 року в Лівії не було миру — відтоді як повалили режим Каддафі. З 2014 року політичний контроль країни розділений між східними і західними фракціями.