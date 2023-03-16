Nike та Puma більше не будуть використовувати шкіру кенгуру в футбольних бутсах

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Американська компанія Nike, яка виробляє спортивний одяг та взуття, оголосила, що припинить виробництво будь-яких продуктів зі шкіри кенгуру до кінця 2023 року.

Про це йдеться в заяві компанії, яку вона надіслала американському спортивному телеканалу ESPN.

Футбольні кросівки Nike Tiempo дебютують з новим запатентованим синтетичним верхом, призначеним тільки для Nike — «це новий матеріал, який є рішенням із кращими характеристиками та замінює використання шкіри кенгуру».

Своє рішення компанія Nike ухвалила менш ніж через два тижні після того, як німецька компанія з виробництва спортивного одягу Puma заявила, що вже цього року повністю припинить виробництво футбольних бутсів зі шкіри кенгуру. Остання модель бутсів Puma King буде оснащена K-Better — «абсолютно новим верхнім матеріалом, що не містить тварин».

Ще у квітні 2021 року глобальна комерційна індустрія кенгуру приносила Австралії приблизно $200 мільйонів на рік. США були другим за величиною світовим ринком із обсягом $80 мільйонів. Мода вже пережила відмову від шкіри кенгуру. Так уже вчинили Versace, Prada Group, Chanel, H&M, Diane von Furstenberg, Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo та Paul Smith.

На 26 мільйонів австралійців припадає 42,7 мільйона кенгуру. Австралійський уряд дозволив «комерційне зменшення популяції» у 1999 році. Більшість шкір кенгуру йшла саме на виробництво високоякісних футбольних бутсів.