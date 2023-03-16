Міністр оборони Франції: Легкі колісні танки AMX-10RC вже прибули до України

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що легкі колісні танки AMX-10RC вже прибули до України. Частина з них нібито використовується на передовій.

Про це пише Le Figaro.

«AMX-10 RC, обіцяні Францією на початку січня, вже прибули в Україну», — зазначив він.

Відправка машин мала відбутися через два місяці після оголошення, оскільки весь цей час у Франції готували українські екіпажі для них.

Лекорню зазначив, що наразі він готує низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, зокрема щодо можливої «другої хвилі» передачі.