Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» ще на рік

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Україна та Європейський Союз ще на рік продовжили угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом — «транспортний безвіз». Відтепер документ діятиме до 30 червня 2024 року.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Угоду сторони підписали ще 29 червня 2022 року в місті Ліон. Завдяки їй українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на перевезення в європейських країнах. Крім того, угода скасувала вимоги наявності винятково міжнародного водійського посвідчення.

Після підписання документа кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама кількість перетинів — на 43%.

«За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.