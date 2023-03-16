Вищий антикорупційний суд виправдав двох депутатів від «Слуги народу» у справах про недостовірне декларування

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Вищий антикорупційний суд виніс виправдувальні вироки двом народним депутатам від «Слуги народу» — Юрію Камельчуку та Максиму Пашковському, яких підозрювали в недостовірному декларуванні.

Юрія Камельчука підозрювали в тому, що він не вніс до декларації відомості про квартиру на Печерську в Києві вартістю понад 3,6 мільйона гривень, яку орендував протягом двох років — із жовтня 2019-го. Прокурор просив оштрафувати Камельчука на 51 тисячу гривень і заборонити на три роки обіймати державні посади. На суді Камельчук заявив, що користувався квартирою менше ніж 183 дні, а про її вартість він не знав. Суд зазначив, що винуватість Камельчука не була доведена.

Максима Пашковського підозрювали в тому, що у своїй декларації за 2020 рік він не вказав квартиру вартістю близько двох мільйонів гривень, яку він орендував протягом року. Прокуратура так само просила для нього штраф і заборону на три роки обіймати держпосади. На суді депутат заявив, що не вказав орендовану квартиру в декларації помилково. Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив вписану братом інформацію перед поданням декларації. Вищий антикорсуд вирішив, що в діях Пашковського відсутній склад злочину, і виправдав його.