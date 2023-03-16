На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5. Такі можна купити на Alibaba і Taobao

Новини

CNN

На Донбасі українські військові збили безпілотник китайського виробництва Mugin-5.

Телеканал CNN повідомляє, що цей дрон збили зі стрілецької зброї в ніч на 11 березня в районі Слов’янська. Приземлили його бійці 111 бригади тероборони.

Територіальна оборона ЗСУ опублікувала фотографії уламків цього дрона, також вказавши, що це Mugin-5.

Компанія Mugin Limited, виробник дрона, підтвердила CNN, що на фото їхній дрон. Інцидент в компанії назвали «вкрай сумним».

Mugin-5 не є військовим дроном. Він вільно продається на сайтах Alibaba і Taobao. Ціна дрону варіюється від $10 до $14 тисяч. Mugin-5 можна переобладнати під розвідувальні задачі, або зробити з них дрони-камікадзе. OSINT-розслідувачі писали, що і українські сили використовують Mugin-5. Їх помічали під час ударів по російських об’єктах у Криму влітку минулого року.